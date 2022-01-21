台灣肯德基、必勝客將易主？傳出怡和控股集團（Jardine Matheson Holdings）正在進行全面性的業務檢討，並研究出售握有港澳台及越南肯德基與必勝客特許經營權的子公司怡和飲食集團（Jardine Restaurant Group）的可能性，不過此事目前尚未有明確進展。

綜合外媒報導，怡和飲食集團是怡和控股全資子公司，目前在香港、澳門、台灣、越南及緬甸合計共經營超過900間餐廳，員工人數逾2.7萬人，擁有港澳台及越南的肯德基、必勝客的特許經營權，並在緬甸經營必勝客。

此外，報導指出，怡和控股不只有意出售旗下餐飲集團，在香港上市的紛美包裝公司也可能遭到出售，紛美包裝專門為乳製品及非碳酸飲料的製造商提供無菌包裝服務。

報導引述知情人士說法表示，目前內部就此事的討論還在初步階段，怡和仍有可能打消出售念頭，繼續持有怡和飲食集團及紛美包裝。