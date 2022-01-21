台灣高鐵公司今（21）日宣布新增「遺失物協尋進度」查詢服務，旅客報失後一個月內可以隨時上網查詢，節省人工查詢的等待時間；另列車車廂也增加行李放置區空間，安裝行李監視器等，讓旅客搭乘高鐵更加安心、舒適。

高鐵公司表示，即日起遺失物報失之後，即可利用手機、平板或電腦連結至數位客服系統，點選「報失／協尋進度」快捷鍵並完成手機驗證，輸入報失時系統提供的報失單編號或報失登記姓名及日期，即可掌握最新協尋進度。

此外，高鐵成立「列車旅客服務設施改善小組」，去年利用疫情期間旅客較少，在部分車廂內增設行李放置區，讓每組列車大型行李放置區可收納的28吋行李箱數量由45個增加至61個；行李放置區增設監視器，以加強維護行李的安全性；列車椅背餐桌、商務車廂扶手、座椅把手、座椅氣壓缸等與旅客直接接觸的設備，均已陸續換新。

此外，高鐵最先啟用的8座車站（包括：台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及左營站），已全面更換新式智慧型「高鐵旅客資訊系統」，可更加清楚且完整地顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停站模式以及該節車廂配置是對號座／自由座等資訊。不僅方便旅客候車時再次確認乘車資訊、避免誤乘，尤其在自由座旅客人潮較多的春節疏運等連假旅運尖峰時段，更能讓排隊候車的旅客，預先掌握該車次及後續車次自由座車廂所在位置，以便依序排隊乘車。