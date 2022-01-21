各國陸續採取與病毒共存策略，新北市長侯友宜表示，台灣現階段還是要先守住疫情，不讓疫情再擴大，尤其阻絕境外力道強化等措施，做好控制就能守住過好年；至於未來趨勢，他認為要先盤點疫苗接種覆蓋率，另還有檢測、醫療、藥物量能能否支撐，都需要專家學者評估判斷。

侯友宜說，現階段先守住疫情，若要採取「另外一種方式」，要確保有沒有這個能量，未來醫療量能與評估準備是一定要做，新北不斷開設開專責病房、兒童收治病房，也做集中檢疫所，這都是準備量能，並根據趨勢隨時調整步伐。