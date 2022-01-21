酒駕肇事頻傳，為遏止酒駕發生，立法院司法及法制委員會今日續審刑法酒駕相關修法，法務部今日提出最新修法版本，包括初犯未肇事刑度從現行最高2年以下有期徒刑改為3年以下有期徒刑，罰金從20萬元以下，提高為30萬元以下。酒駕累犯年限跟刑責也調高，累犯從5年修正到10年，並增訂得併科100萬至300萬元罰金。

酒駕致死頻傳，朝野立委提出14個刑法修正草案，立法院司法及法制委員審議日前審議時，司法院、法務部都提出異議，認為有違罪行相當與比例原則，未達共識，司法及法制委員會今日繼續逐條審查。

法務部次長蔡碧仲指出，法務部為了遏止酒駕行為，採取強力執法，截至目前，已有166人不准易科罰金；依法嚴審假釋有106件，其中許可假釋30件、不准假釋76件，駁回率7成。強力執行酒駕裁罰已有2251件，累積達4373萬元。

針對酒駕刑責提高修法部分，前天審查時，國民黨立委洪孟楷要求法務部應回應「初犯刑責」、「累犯年限及刑責」、「沒入車輛的處罰」、「共乘者的處罰」等四大修法面向。

法務部今日提出最新書面報告，初犯刑責從現行刑度2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，提高到3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

再犯年限及刑責部分，再犯年限從「5年內」再犯而致人於死，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致傷者處3年以上10年以下有期徒刑；再犯年限修正為10年內，並增訂併科罰金，依照級距從100萬至300萬元。

至於外界關心是否能沒收酒駕車輛，法務部表示，現行刑法第38條已有規定，酒駕行為的車輛即得沒收，並依車輛是否屬於犯罪行為人，區分沒收的事由。

不過，國民黨立委江啟臣質疑，法務部修法版本，只把最高刑度提高，最低刑度並未跟著提高，即便最重刑責提高，法官也不見得會判處最高刑度，無法達到遏止酒駕的作用，他認為應該把最低刑度也提高。

洪孟楷則認為，酒駕累犯車輛沒收、共乘處罰配套，法務部都沒有具體說明，他要求共乘罰則應該同步修正。

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