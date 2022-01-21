口罩國家隊加利科技，前年9月遭三重藥師檢舉，實名制口罩竟混有大陸安徽字樣，檢調查出，負責人林明進以低價進口非醫療用大陸口罩，改包裝後混充實名制口罩出售牟利，士林地檢署15日偵結，承辦檢察官林思吟批評，根本是「狸貓換太子」大賺黑心錢，依詐欺、違反藥事法等罪起訴加利科技、特建企業兩公司及負責人林明進。士林地院今（21日）依虛偽標記商品原產國罪，判處林明進有期徒刑5月。

加利科技自新冠肺炎疫情爆發後，成為經濟部核定徵用口罩廠商「國家隊」之一，前年6月1日起，衛福部將口罩從改為定額徵用，林便與陸籍女子劉嫻聯繫，以每片0.35元人民幣、折合台幣1.49元進口陸製口罩，他以陸製口罩滿足國家隊定額數量後，自產多出數量，以每片5元賣給民眾。

林除了賺價差，還利用國家隊每周可申請1088公斤熔噴布，用於生產口罩，但他以混充大陸口罩交給國家隊後，另一頭拿低價成本生產的口罩賣給民眾。

檢察官認定，林明進自前年6月中向大陸安徽安景端公司購入非醫用口罩467萬多片，要求工人改為1包50片，並在外包裝貼上口罩國家隊「11」標籤後，以每片2.7元賣給國家隊，應付每日19萬片定額口罩量，共賣出395萬餘片。滿足定額數量後，再申請熔噴布原料，生產一般醫用口罩467萬多片，每片銷售5元，共計不法獲利3407萬1200元。

檢調前年9月初搜索八里加利工廠，查扣保險箱內803萬元、銀行存款900多萬及內湖文德路的房屋和土地，供未來沒收與追徵，希望藉由剝奪犯罪所得，讓不法者沒有僥倖心理。

檢察官另查出，林明進八里工廠1、2樓登記為加利科技，前年3月間，工業局免費贈送1台全自動口罩生產設備，林就將兒童醫用口罩機台移至3樓的特建企業，並以加利科技名義出貨，銷售兒童醫用口罩，經衛福部食藥署稽查，發現完全不符衛生條件。

檢察官認為，林明進混充大陸非醫療口罩分裝後賣給國家隊，涉犯刑法虛偽標記商品原產國罪、詐欺罪、藥事法；加利科技、特泰企業未經許可擴建、生產兒童醫用口罩，違反藥事法，分別依法起訴。士林地院今（21日）依虛偽標記商品原產國罪，判處有期徒刑5月。