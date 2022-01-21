1月13日是故總統蔣經國逝世34周年，蔡政府一改過去態度，由行政院退輔會以發新聞稿方式，稱頌蔣對台灣的貢獻無庸置疑，並強調蔣經國是「反共、革新、保台」的路線。對於民進黨改變態度，文化大學教授林忠山認為，民進黨此動作後續就是要拆中正紀念堂，主因是2024為總統蔡英文的殊死戰，蔡因論文門事件，不想落得前總統陳水扁下場，故藉此拉攏獨派的支持。

今年是蔣經國先生逝世34周年，藍營政治人物緬懷紀念活動已成年度例行大事，但今年特別的是，民進黨執政下的退輔會，開始加入並贊助相關紀念活動。除此之外，在本周六（22日）即將正式開幕的「經國七海文化園區」，據悉，蔡英文及前總統馬英九已獲邀出席開幕式，屆時將出現「馬蔡同框」畫面。

對於民進黨一改過去對蔣經國的態度，據港媒《中評社》今（21日）報導，林忠山接受該媒體記者採訪時表示，民進黨現在藉由頌讚蔣經國，表現對蔣家沒有仇恨，此動作目的是劍指蔣介石，後續就是要拆中正紀念堂，因為2024是蔡英文的殊死戰，蔡因為論文門事件不想落得陳水扁下場，為延續民進黨的執政就要拉攏獨派的支持。

對於外界認為民進黨現在開始搶經國牌來打國民黨？林忠山直言，蔣經國儘管早期反共，可是後來也開放大陸探親，並緩和兩岸局勢，且「蔣就算反共也是在大中國思想基礎下，希望兩岸進入和解的道路」。