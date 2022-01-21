遊客最愛駐足八仙山親水區停留休息，漫步櫻花樹下，踏著沁涼的十文溪溪水，仿彿置身日本。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

山櫻花錯落於八仙山園區中，目前已綻放8成，預估會持續開到春節。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台灣杉建構的市集亭。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林業文化園區推出「樹立未來－與森林共Wood」特展。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林業文化園區貯木池。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林業文化園區貯木池新設觀景平台。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

追櫻族看過來！林務局東勢林區管理處所轄八仙山國家森林遊樂區內的山櫻花已綻放8成，預估會持續開到春節。豔紅熱情的山櫻花搭配綠樹，交織成春天最夢幻的景色，遊客最愛駐足親水區停留休息，漫步櫻花樹下，踏著沁涼的十文溪溪水，仿彿置身日本，值得一遊。

八仙山國家森林遊樂區正值櫻花季與賞鳥季，吸引不少遊客上山追櫻。山櫻花錯落於園區中，將山林點綴得奼紫嫣紅，尤其是親水區、小櫻花林及櫻花林都有綻放的粉紅花朵。

享受櫻花美景之餘，東勢林管處為了推廣國產材，於綠色走廊擺放2座由台灣杉建構的市集亭，並加入周邊部落元素，販售谷關里山品牌的友善環境農特產品，讓民眾認識在地夥伴友善經營的成果，並支持友善環境、永續經營。

另東勢林業文化園區推出「樹立未來－與森林共Wood」特展，讓民眾能深入了解東勢林業文化園區的過去、現在與未來。以「視覺、觸覺、嗅覺」等三大感官進行展示規劃，並開發兩款多媒體互動遊戲體驗，邀請大小朋友以輕鬆有趣的方式來認識森林多元的服務價值。

東勢林管處表示，展覽從「樹說記憶」介紹大雪山林業公司歷史，重現當時伐木、集材、卡車公路運材及一貫化製材流程等美式作業方式，同時展出由原大雪山製材廠配合九年國民教育政策製作的學生課桌椅、外銷日本的日式清酒杯及現場集材器具等。

「樂創共Wood」區從視覺觀察木材紋理，體驗同體積不同密度的木材其重量的差異，透過嗅覺感受各樹種獨特的芳香，了解各樹種的特色與用途。還有台中在地7家木工藝新創團隊創作展示，以及「種子學院」、「留給自己一片森林」等展區，呈現多元面向的林業文化。