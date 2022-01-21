高雄20日傳出一家3口確診，市府第一時間緊急匡列362人；據傳，由於Omicron變種病毒傳播速度太快，防疫團隊來不及有效圍堵，21日傳出恐增逾10例本土確診個案。高雄市衛生局不願證實確診數達兩位數，僅表示疫情相關消息將於下午召開防疫記者會對外說明。

這一家3口的家庭群聚事件，其中案18156為父親，現職船舶引擎維修員。疫調顯示他於1月10日到高雄港碼頭的麥拉倫輪船維修，13日再搭交通船到新光輪船維修，14日又去了一趟新光輪船，15日出現頭痛、咳嗽症狀，就醫後確診，Ct值只有11.5，病毒量相當高。

由於個案在出現症狀後仍持續赴港區工作，至少在19日前曾接觸多名高雄港工作人員，指揮中心、市府衛生局擴大採檢，初步規劃篩檢人數上看千人，沒想到20日深夜傳出新增5人確診，都是案18156的同事。

高雄港區今持續篩檢，上午傳出確診數不斷增加，恐怕超過10人以上，詳細情況有待中央流行疫情指揮中心說明。