為了拓展在台充電佈局，台灣奧迪旗下8座Audi極速充電站已啟用服務外，持續攜手在地充電營運夥伴，串聯展間據點、都會購物商場、目的地飯店網絡等充電據點打造Audi 純電生活圈2.0。最新進展是與TAIL特爾電力超快充服務品牌合作，連結TAIL特爾電力旗下200kW CCS1高效充電站點、所有合作夥伴DC直流快充站與Audi極速充電站，目前全台已有26個快充服務站點，讓車主便於旅程行經途中進行充電休息，輕鬆享受純電旅程。

TAIL特爾電力超快充服務品牌積極佈局國內充電基礎設施，以長途路網佈點及快充建置為重，除於交通樞紐幹道建置充電站點，站點更設置200kW充電功率且相容CCS1充電規格，愛車於站內進行充電10分鐘，即可行駛約200公里，提供高效的充電服務；目前4座充電站點包含台北士林福林、國道西螺服務區（北上）、嘉義民雄及屏東楓港站已投入服務行列，全新台東市區日盛站、高雄三民區金獅站及台南永康區崑山站等3座新站點也將於農曆年前後陸續登場；除超級快充站之外，亦同步增設目的地充電據點，提供電動車主更便捷的充電服務網絡。

台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari表示，伴隨多元的電動車車款來台，持續拓展Audi 純電生活圈2.0，給予車主友善便捷的充電環境更是品牌所重視的，期盼藉由與在地傑出充電營運商如TAIL 特爾電力、Noodoe、EV OASIS與EVALUE等夥伴合作，串聯全台多元充電服務據點，結合Audi「電旅筆記」數位服務，打造共好優質的純電體驗。

車主使用TAIL快速充電服務，只需下載TAIL APP註冊登入，即可透過APP 搜尋附近樁點，抵達充電站後插入充電槍掃碼即啟用充電，完成充電可使用信用卡或儲值金智慧付款。合作之際，凡為Audi 車主透過Audi經銷服務據點購買其儲值方案，即可享專屬回饋充電金。