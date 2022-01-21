中美洲友邦瓜地馬拉駐台商務參事處今天揭牌，這是瓜國在全球第22個、東亞地區第2個商務參事處。外交部長吳釗燮透過視訊致詞表示，瓜地馬拉在台開設商務參事處即是雙邊關係緊密的明證，更是台瓜互動的里程碑；瓜國外長布羅洛（Pedro Brolo）則說，中華民國台灣是瓜地馬拉最堅實的合作夥伴之一，如今商務參事處在台灣開設，擴大瓜國駐台大使館的使命範疇，讓他備感榮幸。

瓜地馬拉新駐台商務參事Hugo Sanic為台灣獎學金生，曾於台灣大學取得碩士學位。吳釗燮說，相信在Sanic掌舵下，瓜地馬拉與台灣的貿易關係將持續強化。

布羅洛特別強調，瓜地馬拉咖啡是重要出口品之一，台灣人民也喜愛瓜國咖啡，使台灣成瓜國主要的咖啡出口市場。

他表示，瓜地馬拉與台灣簽訂的自由貿易協定大幅改善雙邊貿易，瓜台2021年的貿易額達9200萬美元，即是明證。此外，瓜地馬拉也高度重視與台灣合作及發展。及雙邊友誼。商務參事處在台成立，深信兩國將持續因雙邊經貿互動受益。