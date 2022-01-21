美股三大指數狂瀉，市場避險情緒升溫，投資人將資金轉入美債等避險資產，美國10年期與30年期公債殖利率創下1個多月來最大單日跌幅。受美股重挫影響，台股早盤失守「萬八」，重挫逾200點；而美債價格走揚帶動台股掛牌的債券ETF紅光滿面。永豐20年美公債(永豐20年美公債(00857B))、中信低碳新興債(00884B)、凱基ESGBBB債15+(00890B)、元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、富邦美債20年(00696B)、國泰A級公司債(00761B)、國泰A級公用債(00782B)、元大10年IG銀行債(00786B)、中信美國公債20年(00795B)等指數均上揚逾1個百分點。

Omicron帶來挑戰，加上日後可能會升息，衝擊美股表現，而美國公債殖利率飆高後浮現買點。市場一片股優於債的呼聲，今天出現豬羊變色，台股盤面上，最整齊的紅盤族群，就是債券型ETF。

雖然今天債券型ETF走高，但投顧法人提醒升息的壓力仍在。目前在債券方面，偏向看好高收益債券的基本面。企業的收入、現金流量、息前稅前折舊攤銷前利潤(EDITDA)在許多情況下已恢復到2019年的水平，甚至達到更高的水平。這使得部分企業的利潤率達到歷史新高，特別是那些迄今仍有議價能力、可將價格上升壓力轉嫁給客戶的企業。雖然整體債務水平仍較高，但去槓桿化進程正有序推進，而且在2022年有望繼續推進。此外，在利多方面，不良貸款比率仍處於低點，且高收益債券的流動性充裕，這代表今年違約率應會維持在低點。