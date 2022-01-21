製作團隊將攝影棚打造成小小日式酒店，還將劇中的招牌搬到現場。（TVBS提供）

林心如與主持人方念華相見歡。（TVBS提供）

林心如日前上方念華主持的《TVBS看板人物》，身為夯劇《華燈初上》製作人兼女主角的她，被問到拍攝過程哪個部分最有壓力？林心如像是開玩笑卻又正經八百地說，拍攝時最煩惱的事情是調度眾多藝人好友們準備的探班餐車，「啊，這禮拜都滿了唷！你要改下周嗎？還是你中午送來？或是改送下午茶」？方念華聽了笑指她連戲外都是蘿絲媽媽。

林心如表示製作人就是扮演投資方、導演、編劇及演員間的溝通橋樑，她在製作前期常挑燈夜戰核算數字，要掌控預算與創作之間的平衡，聽起來壓力真的不小，怎知林心如卻笑說：「比起看女兒乖乖的學校寄給我的英文Email，我還寧可編預算，因為一直看英文比較累啦。」

回憶拍攝初期遇新冠疫情，林心如坦言：「當時真的很擔心，因為所有演員都敲定了，大家時間都把時間留下來了，如果不能如期拍攝，損失會很大。」此外，一邊趕拍的同時，她還在唸碩士專班，每天都在跟時間賽跑，壓力肯定不小，然而林心如卻輕描淡寫地說：「我一直很努力，從沒有想過要放棄，因為我要讓不看好我的人後悔！」

這種不服輸的個性，讓導演連奕琦印象深刻。連奕琦回憶有一場戲，林心如的台詞有一頁半這麼多，她不但一字不漏地背完全部的台詞，同時還得把戲演好，「如果好好念書，她應該是讀台大的吧！」

為了迎接劇中飾演「蘿絲媽媽」的林心如，製作團隊將攝影棚打造成小小日式酒店，不但將劇中的招牌燈箱搬到現場，製作人還送上水果盤，林心如打趣地說：「小豪（劇中的服務生）怎麼變老了！」該集將於23日晚11點在TVBS 56頻道播出。