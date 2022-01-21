行政助理第1階段測試電腦文書處理製作能力，考試通過者即可進行至筆試及面試階段。（高雄市原民會提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府原住民事務委員會21日上午8時於杉林大愛園區原住民文化公園辦理「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」3原鄉聯合甄試，包括來自茂林區、桃源區及那瑪夏區的38名族人考生應試，將從中徵選錄取21名隊員及4名行政助理，考試結果預計26日出爐。

原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護隊，主要工作項目以協助傳統文化遺址資料建檔整理維護、部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、協助外來入侵動、植物預防性清除及防治、協助部落災害救災及傳統文化事項等。每年透過甄試遴選出優秀人才，分別配置於那瑪夏、桃源及茂林3區。

聯合甄試採3階段淘汰制，隊員考生第1階段為體能測試，負重沙包男30公斤、女25公斤，需在規定時間20秒內跑完50公尺；行政助理第1階段測試電腦文書處理製作能力，兩者第1階段考試通過者即可進行至筆試及面試階段。

布農族曾忠靜表示，因為熱愛山林文化，也對這份工作有榮譽感，讓他想探索更多山林的知識及文化智慧，這次已是第三次報考山林維護隊 ，希望能夠如願考上。

布農族的單親媽媽高瑛瑾說，此份工作離家較近，待遇也不錯，對家計有很大幫助。

高雄市原民會主委阿布斯說，維護隊之成立，是以在地人自己管理家鄉山林土地方式，讓生態保育及國土復育得以結合，使部落族人以傳統知識永續管理當地自然生態及資源，同時也提供3個原鄉在地部落居民共25個就業機會，以照顧部落族人生活，盼成為原鄉生態永續發展之楷模。