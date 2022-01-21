去年因疫情停辦的鹽水月津港燈節，將於22日重新登場。台南市政府交通局為提供遊客便利的交通，規畫3線大台南公車接駁。其中，從新營火車站及新營轉運站可搭乘「棕幹線」及棕支線；從高鐵嘉義站可搭乘「橘9」、「橘9-1」至新營轉運站轉乘；鹽水周邊地區假日可搭「新營太子宮」、「棕3-1」加班車往返會場，歡迎各地遊客與市民朋友前來鹽水賞燈過好年。

市長黃偉哲表示，每年年初舉辦的月津港燈節已是國內春節盛事，鹽水蜂炮更是世界知名的慶典活動，鑑於鹽水地區的公共運輸相當便利，大台南公車棕幹支線路網密集，搭配鄰近的新營轉運站，可提供遊客往返燈會會場便捷的接駁服務。

交通局長王銘德表示，針對鹽水地區將提供接駁的3線公車，從新營火車站、新營轉運站可搭乘棕幹線、支線（棕1～棕6）於「橋南老街臨時站」下車前往會場，棕幹線每天均有夜間增班，末班車從鹽水21點35分返回新營。

至於外縣市遊客可從高鐵嘉義站利用橘9、橘9-1至新營轉運站，再轉乘棕幹、支線班車抵達，最晚可搭棕幹線20點25分、20點50分班次往新營轉運站，再轉乘21點的橘9-1班次往高鐵嘉義站。

至於鹽水周邊地區居民，則可搭乘每逢假日增開的棕3-1「新營太子宮-橋南老街」區間車，末班車22點40分自橋南老街返程。

另外，因鹽水地區停車空間有限，也歡迎開車的市民，將車輛停放於新營轉運站或新營太子宮周邊的停車場後，轉搭上述公車進入燈節會場。

王銘德還說，各線加班車在除夕將暫停服務，另配合鹽水蜂炮元宵節2月15日施放當日，棕幹線區間車將延長服務至翌日凌晨1點，蜂炮當日候車站位配合交通管制將有特別調整安排。如對公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽新營客運（電話：06-6322513）詢問，也可於大臺南公車動態資訊網站或撥公車語音查詢電話：06-2998484查詢。