中國外交部駐香港特派員公署微信公眾號21消息，針對歐洲議會通過涉港決議，「睜著眼睛說瞎話」，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞，「叫囂」對中國中央政府和香港特區官員制裁並抵制北京冬奧，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，並指出，中國中央政府審時度勢，針對近年來香港出現的亂象危局，出台《香港國安法》，完善特區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂轉治、由治及興的重大轉折，推動香港民主發展重回正軌。特區良政善治、海晏河清的大好局面已經形成。

發言人表示，香港在英國殖民統治之下毫無民主可言，中國政府才是香港民主制度的設計者、創立者、推進者和維護者。歐洲議會罔顧歷史和現實，為「刷存在感」，屢次三番以所謂「民主自由」抹黑香港，攻擊中國，無理無知無恥！他們打著「與香港站在一起」的虛偽幌子，實則「黃鼠狼拜年」不安好心，看不得香港安，見不得香港好，甚至企圖為「反中亂港分子」洗白脫罪，仍舊做著把香港作為橫行霸道法外地、反華遏華橋頭堡的白日夢。這種自欺欺人的政治鬧劇和險惡用心註定失敗。

發言人指出，歐洲議會對外亦步亦趨搞所謂「民主輸出」，甘當製造地區禍亂、荼毒無辜的幫凶。現在又公然違背國際法和國際關係基本準則，擺出一副「民主說教者」嘴臉，肆意插手香港事務和中國內政，何其荒謬。

發言人強調，中國人民不信邪也不怕邪。一些無良政客一再搬出制裁、抵制冬奧等卑鄙伎倆，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里，必將在包括香港同胞在內的14億中國人民築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。

發言人重申，香港是中國的香港，絕不容任何外部勢力染指。任何無謂聒噪都絲毫動搖不了中方維護香港繁榮穩定、推動「一國兩制」行穩致遠的堅定決心。奉勸歐洲議會一些政客認清大勢，擺正位置，改弦易轍，收手噤聲，立即停止反中亂港的政治癔症，立即停止威脅制裁的霸凌行徑，立即停止以任何形式干預香港事務和中國內政。