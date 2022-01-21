迎戰春節9天長假，台北君悅酒店力推食宿優惠，搶攻國旅市場，以限定十天官網預訂的「覓饗．一泊二食」方案為例，包含一位難求的凱菲屋吃到飽自助早餐及晚餐2客，扣除餐費，相當每位房費僅396元，幾乎是開業以來最划算價格。

館內兩間超人氣Buffet凱菲屋及彩日本料理同步換新菜色吸客，Ziga Zaga義大利餐廳亦將招牌料理升級，嚴選寶島海鮮，華麗詮釋義大利佳餚「虎蝦烏魚子義大利麵佐黃番茄奶油」、「30盎司美國牛肋骨佐手工麵疙瘩」、「炭烤透抽墨魚燉飯」等，敬邀民眾樂饗食尚，當月壽星於館內各餐廳用餐，皆享4人同行1人免費。

此外，台北君悅瞄準季節甜點商機，2月底前，Baguette禮品烘焙坊乘勝販售草莓系烘焙甜點、特調奶蓋等限量美味，盡享冬季幸福食刻。

因應國旅市場需求，1月28日前「覓饗．一泊二食」限時回歸，限定十天官網預訂，雙人每晚5600元＋15.5％起，扣除餐費，相當每位房費僅396元，包含一位難求的凱菲屋吃到飽自助早餐及晚餐2客，加價347元可直升豪華客房(含浴缸)，年前訂房，3月31日前入住保證有位。

迎接即將到來的寒假及春節假期，台北君悅1月主推「悅享假期」，每晚5100元＋15.5％起，尊榮體驗占地130坪嘉賓軒行政酒廊，盡擁信義區都會景致及晚間Happy Hour中西輕食與酒精飲品暢飲，翌日享凱菲屋早餐吃到飽，豐盛滿足，1月30日前入住適用。

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