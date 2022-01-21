警方查扣疑似偷來的刮刮樂。（警方提供）

40歲楊姓男子自稱無業缺錢，去年12月14日在桃園市中壢某彩券行，搶走8000多元彩券，交保後不思悔改，搭車北上前往北市懷寧街另家彩券行，再度偷走1萬多元的刮刮樂，中正一警方循線追查，日前在新北市中和區將他逮捕。

警方指出，楊嫌專門挑選身障人士看店的彩券行，看準他們行動不便，就算發現也不易追趕，楊嫌有時假裝客人挑選，再趁老闆分心時藉機行竊，若被發現便直接搶走，。

去年12月14日，楊嫌以類似手法在中壢強搶8000多元彩券，當天就遭桃園警方逮捕，但移送交保後，楊便立刻北上，最後鎖定懷寧街某彩券行故技重施，趁老闆分心時，一口氣偷走面額200元的50張刮刮樂。

楊為躲避追緝，先搭客運前往桃園，後又轉車到嘉義，在旅館投宿時刮光彩券拿去領錢，自以為神不知鬼不覺，近日才返回中和區租屋處。

中正一警方經循線追查，日前前往住處逮人，現場還發現另一批彩券，疑似在其他地方偷竊得來，警訊後依竊盜罪將他移送法辦。