三星行動通訊事業負責人盧泰文宣布，2022年二月的Unpacked發表會上，三星將推出史上最值得矚目的新一代Galaxy S系列，並暗示新的S系列將內建觸控筆S Pen，以及包括更好的夜拍在內的相機功能，都可望整合至將在2月亮相的S22系列最高階機種S22 Ultra中。

盧泰文表示，手機是開啟無限進步的鑰匙，而三星從未將其視為理所當然，手機的創新進展不能僅只於跟隨世界脈動，而是要領先一步，運用科技全方位提升日常體驗，開創更便利美好的生活。因此三星不斷挑戰自我，致力突破手機應用極限。

他進一步指出，2011年Galaxy Note問世，既擁有智慧型手機的便利輕巧，又可享平板級的大螢幕與類記事本的實用性，儘管有些人對5.3吋顯示螢幕（當時被認定超大）抱持懷疑態度，但Note成功締造歷史，開啟今日的大螢幕時代，Note內建的觸控筆S Pen同樣驚艷眾人，成為連接想像力與生產力的工具，任何時刻只要靈感浮現，隨手就能在Samsung Notes上記錄。

盧泰文表示，三星知道2021年沒有發表新一代Note令許多人意外，Note系列無與倫比的創造力與生產力備受星粉喜愛，S Pen打造的逼真書寫體驗也獲得盛讚，用戶的熱愛與肯定，三星謹記於心並未忘懷，隨著每一代Galaxy新機問世，三星的創新功能一再重塑整體手機產業，而且三星已準備好再次改寫遊戲規則。

他宣布，在2022年二月的Unpacked發表會上，三星將推出史上最值得矚目的新一代Galaxy S系列，將Galaxy的強大體驗完美整合至登峰造極的新一代裝置，全新S系列將幫助用戶拍出前所未有的清晰明亮影像，盡享夜晚精彩時光，在無可比擬的效能、速度與工具支援下，征服白天所有挑戰，另外還能擁有最智慧先進的Galaxy創新體驗；更重要的是，因為屬於永續程度最高的Galaxy生態圈而感到自豪。當然，各位也將幫助三星再次重塑手機未來。