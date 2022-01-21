「紐約時報」披露，美軍2017年在敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）時，一個機密單位無視敘國最大的塔布卡水壩已列為禁止攻擊，依然動用2000磅的炸彈轟炸。

座落幼發拉底河的塔布卡水壩（Tabqa Dam）位於敘利亞北部拉卡（Raqqa）市，長達4.5公里並擁有18層樓高的壩體，上游蓄水形成敘國最大的湖泊，下游村落住有數以十萬計居民，在美國打擊IS戰役高潮期間的2017年3月26日發生爆炸。

塔布卡水壩當時為IS所控制的一大戰略要地，目擊者聲稱一枚炸彈炸毀約5層樓高的水壩結構，造成火勢蔓延、關鍵設備失靈，幼發拉底河的洪流也無法通過閘門以致水位開始上漲，地方當局用擴音器警告下游居民疏散。

當時IS、敘利亞政府與俄國都稱轟炸是美國所為，但塔布卡水壩已列入美軍保護平民的「不得打擊」名單內，時任美軍指揮官湯生（Stephen J. Townsend）將軍在水壩爆炸後兩天否認攻擊，除強調水壩不是聯軍目標，還斥相關指控「瘋狂」。

紐時引述2名卸任高層官員披露，事實是當時在敘國負責作戰行動的最高機密特戰單位「9號特遣隊」（Task Force 9）的人員使用相當於最大型常規炸彈攻擊了塔布卡水壩，包含至少一枚專門用於摧毀厚實混凝土結構、有「碉堡剋星」之稱的BLU-109重型炸彈。

卸任官員表示，儘管早有軍方報告提醒過不能炸塔布卡水壩，以免引發洪流淹死數以萬計平民，但9號特遣隊依然動手。

鑒於大壩列入保護清單，若要攻擊勢必得由指揮層級的高層下達。但2名卸任官員透露，特遣隊又是走專供緊急情況的程序捷徑，得以在未經許可下空襲；2人還說不少督導空中作戰的官員都覺得9號特遣隊行事魯莽。

紐時指出，這次曝光的轟炸水壩事件與他們過去調查報導對9號特遣隊的描繪吻合：這個單位經常規避嚴格的空襲批准程序，不斷在打擊敘利亞境內IS目標時置平民於險境。

曾規畫過在伊拉克、阿富汗、科索沃等地空襲的退役美國空軍上校莫瑞（Scott F. Murray）表示，縱使先前有縝密策畫，以如此重型的炸彈打水壩還是很可能不為高層所接受。

莫瑞說：「動用2000磅炸彈對付像水壩這類嚴格受限目標極其困難，根本就不該貿然行之，因為最壞情況是這種彈藥會造成水壩潰堤。」

當時空襲後，水壩工作人員發現一枚美製BLU-109炸彈橫躺在控制塔5層樓深的地方，彈體雖燒焦但完好無損。專家說如果爆炸，整座大壩恐已崩塌。

督導敘利亞空中作戰的美軍中央司令部後來答覆紐約時報詢問時，坦承當時投擲3枚2000磅炸彈，但否認當時瞄準水壩，也沒有規避該有的程序。

中央司令部發言人在一份聲明裡指出，炸彈只擊中大壩的控制塔，沒打到大壩本身，「只針對塔樓打擊不太可能對大壩本身造成結構性破壞」。

但當時直接參與任務的2名卸任官員及接受紐時採訪的敘利亞目擊者表示，情況遠比美軍公開聲稱還危險。

由於關鍵設備被毀，大壩完全停止運作。水庫水位迅速上升15公尺，眼快就快溢出，情況緊急到水壩上游的土耳其境內當局趕緊切斷流入敘利亞的水流以爭取時間，然後緊急呼籲各方暫時停火，好讓技師解圍。

當時參與搶救但不願具名的技師們透露，他們在敵對各方的槍口下與時間賽跑，才保住水壩與下游居民。一名大壩的前主管表示，水壩一旦出事，「死難將超過整場戰爭期間敘利亞人的罹難人數」。