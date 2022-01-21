台東民眾近日發現，尚未正式啟用的焚化爐到了晚上就冒出陣陣白煙。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東民眾近日發現，尚未正式啟用的焚化爐到了晚上就冒出陣陣白煙。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣興建16年從未啟用的焚化爐，自去年5月開始整修，近日被民眾發現煙囪開始冒出白煙，質疑已經起爐。台東縣政府首度鬆口，確定2月8日正式單爐試燒，並預計在7月試營運；此外也規畫地方回饋制度，提出補助台東市民水電費及周圍4個里的「鄰里發展」回饋方案。

住在台東垃圾焚化廠周邊的民眾，近來發現一到晚上焚化爐煙囪冒出冉冉白煙，疑似已經啟用。受到外縣市不再代燒垃圾，掩埋場爆滿垃圾無處可去，完工16年備而不用的台東垃圾焚化爐，經台東縣議會通過，預計整修後重新啟爐。

對此，台東縣環保局澄清，這是維修期間爐體加熱會產生白煙的現象，並非在燒垃圾，坦言維修進度已逾9成，不定時暖爐，準備在2月8日正式單爐測試試燒，若順利7月將正式進行為期2年的試營運。

為避免再度引起民眾反彈，台東縣府因此正式提出每燒1公噸垃圾回饋200元，補助全台東市民的水電費，以及離焚化廠最近的豐谷、豐里，豐盛、豐原等4里，每年各可獲得上百萬元不等，用來舉辦鄰里活動、綠美化或興建修繕公共設施等補助。

台東縣環保局副局長陳炳坤表示，考量焚化廠周圍民眾生活品質必須要提升，因此他們同時加強焚化廠周圍鄰里發展補助。

此外，長年反對焚化爐的台東市豐里里里長劉明智無奈表示，「現在反對也沒用了」，回饋金事小，重點是營運後必須監督，避免焚化爐影響鄰近居民健康或農作物。