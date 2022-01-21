美國陸戰隊 F-35C部署「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母

就在美中緊張關係升高之際，超過24架美國海軍和陸戰隊的F-35戰機目前在印太的軍艦上執行任務。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網20日報導，海軍第147戰鬥攻擊中隊（VFA-147）「淘金者」（Argonauts）的10架F-35C登上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母，而來自第314戰機攻擊中隊（VMFA-314）「黑武士（Black Knights）」的10 架陸戰隊 F-35C則登上「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母。

另一方面，美方證實，6架海軍陸戰隊的F-35B正在兩棲突擊艦「美利堅」號（USS America，LHA 6）上。而美國海軍在印太區上艦執行任務的F-35，如今共達26架。

而美國海軍同時出動3支F-35航空兵，是至今部署動作最大的一次。去年美英在「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上，共部署了18架F-35B。

SOUTH CHINA SEA (Jan. 15, 2022) Sailors preform pre-flight checks on F-35C Lightning II’s, assigned to the “Argonauts” of Strike Fighter Squadron (VFA) 147, on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70). pic.twitter.com/MmzCmLMe8s — Military Armed Forces (@Military9Army) January 20, 2022

直到周二，這兩艘航母和「美利堅」號兩棲突擊艦仍在菲律賓海執行任務。據美國第7艦隊說，「卡爾文森」號打擊群15日才完成和「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲戰備群（ARG）在南海的5天聯合演訓。