大陸交通運輸部微信公號21日消息，中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室20日約談滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家互聯網道路貨運平台公司。對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4家網約車平台公司進行提醒。各平台公司表示，將按照約談提醒要求，對存在的問題進行積極整改，並舉一反三，全面系統審視平台經營行為，依法合規開展經營，切實保障貨車司機、網約車司機等從業人員合法權益，推動交通運輸新業態健康穩定高品質發展。

約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注。

約談提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，舉一反三，立即進行整改。

一是切實維護司機群體合法權益。

各平台公司要進一步提高思想認識，高度重視司機群體權益保障工作，認真貫徹落實交部和相關部門關於貨車司機、網約車司機群體權益保障工作部署，積極採取有效措施，保障司機群體合理勞動報酬和休息時間；暢通司機群體表達管道，及時回應合理訴求；積極參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點，切實改善從業環境和工作條件，加強人文關懷，提升司機群體的獲得感。

二是切實規範平台公司經營行為。

各平台公司要堅持公平競爭，在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，要公開徵求司機、行業協會的意見建議，並提前一個月向社會公布；要持續優化派單機制，科學確定從業人員工作時長和勞動強度，避免超時勞動和疲勞駕駛。

三是切實堅守安全穩定發展底線。

各平台公司要進一步落實企業安全生產主體責任，加強依託平台就業司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人員和車輛。互聯網道路貨運平台公司要加強對平台貨源的審查，嚴禁違規托運危險貨物和其他違禁品，嚴禁超限超載、非法改裝運輸，保障行業安全穩定發展。

四是切實做好群眾出行和物資運輸保障。

春節假期臨近，各平台公司要切實履行社會責任，在節假日期間保持經營相對平穩，保障業務穩定運行，加強統籌調度，強化運力保障，切實滿足人民群眾多樣化出行需求和民生物資運輸需要。