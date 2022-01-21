健保總額日前核定突破8000億大關，與2021年相比多260億元，達到8095.62億元。惟健保費率維持5.17％不調漲，安全準備金僅剩0.95個月。

依照《全民健康保險法》規定，安全準備金以一到三個月的保險給付支出為原則。健保會執行秘書周淑婉指出，雖然安全準備金恐低於1個月，但若專款計畫有結餘有可補入，可讓財務不至於太困難。

全民健康保險醫療給付費用總額8095.62億元中，牙醫總額495.18億元、中醫總額296.91億元、醫院總額5591.29億元、西醫基層總額1546.44億，以及其他預算165.79億元。

社會保險司長商東福司長表示，有3個配套方向搭配——負擔公平、減少浪費、品質提升。他指出，這些本來就是健保的核心價值，部分負擔調漲的部分希望仍可以顧及弱勢族群，目前仍在擬定幅度及方向有持續跟外界溝通。以2017年調漲部分負擔為例，即是針對輕症病患去醫學中心急診的部分負擔會調升，透過分流降低醫院負擔。

而減少浪費、品質提升也是健保署持續推動的一環，包括健康存摺、整合醫療、整合門診等出現都是為了讓資源可以更有效的運用，並且針對Ｃ肝、糖尿病、腎臟病等患者也都有持續醫療給付改善方案。