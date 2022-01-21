大陸交通運輸部21日發文指出，加快推進城市公車、出租、物流配送等領域新能源汽車推廣應用，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新的公車、出租、物流配送等車輛中，新能源汽車比例不低於80％；鼓勵開展氫燃料電池汽車試點應用。

該部發出的「綠色交通『十四五』發展規劃」稱，以常住人口100萬人以上的城市作為主要創建對象，重點創建100個左右綠色出行城市，到2025年，力爭60％以上的創建城市綠色出行比例達到70％。

深入推進京津冀及周邊地區、晉陜蒙煤炭主產區運輸綠色低碳轉型，京津冀及周邊地區沿海主要港口礦石、焦炭採用鐵路、水運和封閉式皮帶廊道、新能源汽車運輸比例達到70％以上。

同時，深入推進綠色港口和綠色航道建設。探索建設集岸電、船用充電、污染物接收、LNG加注等服務於一體的內河水上綠色航運綜合服務區。

目標到2025年，交通運輸領域綠色低碳生產方式初步形成，基本實現基礎設施環境友好、運輸裝備清潔低碳、運輸組織集約高效，重點領域取得突破性進展，綠色發展水平總體適應交通強國建設階段性要求。

大陸國家發改委等部門稍早也公布方案稱，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG發展。推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用。