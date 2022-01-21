台視周六外景實境競賽節目《綜藝3國智》22日一口氣邀請4位來賓，包括余祥銓、邱慧雯、阿樂及籃籃，推出「尾牙團體賽」。張立東看到來賓陣容便浮誇的表示：「過年到了，要『除舊布新』舊夥伴都消失了。」當天所有人一起闖關，過關會獲得一張lucky貼紙，闖關失敗則獲得一張bad貼紙，並在節目最後抽籤，抽到豪華獎品或終極懲罰全憑運氣。

錄影當天還請所有人帶來一項禮物來，讓主持群議論紛紛，猜測該不會最後所謂的豪華大禮，其實就是「交換禮物」罷了。李易聽了苦笑說：「我之前也才抽到25000獎金，結果在那之後，連三集錄影內容獎品都是爛的。」隨後他也大方說，要領3萬塊還給製作單位，讓大家玩得盡興。主持群原本還在抱怨，但一聽到李易捐獎金，立刻回神，大讚他做人阿莎力。

節目第1關讓所有人接力丟飛盤，看似是節目準備的送分題，但是到了余祥銓這一棒，卻完全不是這麼一回事。飛盤不是力道不夠還沒到終點線就落地，要不然就是剛好一陣大風，將飛盤吹到旁邊。哈孝遠氣急敗壞表示：「他不會丟飛盤啦！」余祥銓氣喘吁吁表示：「因為風一直在變，我有點抓不到飛盤落地的方向。」

第一道關卡就不幸闖關失敗，所有人先吞下一張「bad貼紙」，讓李易氣的直呼：「你真的是老鼠屎，製作單位找你來就是要來做保險，這樣我們就拿不到獎品了！」余祥銓得知此關是難易度最低的關卡之後，仍然為自己打氣說：「沒關係，有時候難的關卡我反而很會過關。」以上內容將於明（22日）晚8點在台視播出。