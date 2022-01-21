本土新冠肺炎疫情燒到南台灣，高雄昨天爆出一家3口確診，今又新增5名同事確診，台南市今也傳出有高雄確診者相關足跡，目前正進行疫調中及相關場域消毒，台南市政府今天下午3點半臨時加開一場防疫記者會，市長黃偉哲屆時將對外說明確診者足跡。

台南市迄今已長達200多天零確診，黃偉哲昨天強調，一旦台南市出現本土病例或相關個案足跡，就會即刻展開精準、快速疫調，避免感染源擴大。