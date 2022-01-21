疫情燒到南台灣！台南傳有高雄確診者足跡 12:162022/01/21 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土新冠肺炎疫情燒到南台灣，高雄昨天爆出一家3口確診，今又新增5名同事確診，台南市今也傳出有高雄確診者相關足跡，目前正進行疫調中及相關場域消毒，台南市政府今天下午3點半臨時加開一場防疫記者會，市長黃偉哲屆時將對外說明確診者足跡。 台南市迄今已長達200多天零確診，黃偉哲昨天強調，一旦台南市出現本土病例或相關個案足跡，就會即刻展開精準、快速疫調，避免感染源擴大。 北市不平靜！北投某國中學生家人、東吳匡列者確診 高雄淪陷！今傳逾10例本土確診 港口恐成重災區 #新冠肺炎 #台灣 #台南 #足跡 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旅遊泡泡不喊停 帛琉檢疫加嚴 04:102022/01/21 焦點要聞 迎接春節9天連假商機 台北君悅全面啟動食宿優惠搶客 09:192022/01/21 生活 東吳大學城中校區採檢662名師生 PCR結果出爐 11:482022/01/21 生活 疫情延燒北市！東吳、北投某國中擴大採檢 預計篩檢逾5千名師生 09:172022/01/21 生活 高雄一家三口確診 4歲童幼兒園師生採檢出爐 00:382022/01/21 生活 疫情延燒一禁令逼瘋彭佳慧 吐這句話讓媽媽網友群體崩潰 10:502022/01/21 娛樂 北京5天增9本土確診 迎戰2變異病毒 04:102022/01/21 產業財經 疫情升溫 新安東京海上「防疫隔離險」熱銷 6天賣10萬張 02:092022/01/21 財經 兒童染Omicron比大人更容易變傳播者！醫曝3大原因 06:432022/01/21 健康 復旦高中學生家長二採確診！染疫原因曝 曾搭防疫計程車到高雄 10:262022/01/21 生活 亞東護理師確診「感染源還找不到」 近5千人篩檢結果出爐 11:442022/01/21 生活 生活熱門新聞 高雄淪陷！今傳逾10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 北市疫情恐連環爆 西堤染疫客診所就醫 傳給看病阿嬤 - 生活 北市不平靜！北投某國中學生家人、東吳匡列者確診 - 生活 打掃阿姨「3浴室8hr掃不完」 她慘噴3600元 網一看驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。