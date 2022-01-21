《垃圾頭》劇情設定詭譎多端，還有獨樹一格的角色模樣。（捷傑電影提供）

「日本瘋狂導演」堀貴秀耗時7年完成的科幻逐格動畫電影《垃圾頭》，一人獨攬剪輯、拍攝、燈光、音樂、編劇、建模、動畫、音效、VFX、配音等製作工作，在日本戲院熱播長達6個月，票房突破1億日圓、海外口碑熱烈延燒，即將於下月18日在台上映，大銀幕揭開驚異末日下人類與人工生命體的奇異世界。

堀貴秀在2013年先耗時4年時間誕下30分鐘版本的《垃圾頭》短片，並以此作品榮獲法國克萊蒙費朗國際短片影展「最佳動畫獎」，以及日本夕張國際奇幻影展「短片大賞」殊榮，片中怪誕奇異的風格元素擄獲大量影迷的心，更受到海外各方電影發行商的親睞，掀起一陣《垃圾頭》風潮；而後，堀貴秀受「日本動畫鬼才導演」新海誠啟發，將《垃圾頭》原先30分鐘的短片故事主軸延伸，打造出一部由高達14萬張定格動畫鏡頭所建構而成的逐格動畫電影長片，以大量前所未有的原創角色以及地底怪獸，創造出如《異形》、《養鬼吃人》般的獨特世界觀，詭譎多端的劇情設定以及獨樹一格的角色模樣令人整部電影充滿亮點。

該片故事講述在很久以後的未來，地面已經被汙染到無法生存的程度，人類開始朝地底開發，並創造人工生命體代為勞動，沒想到人工生命體反抗了人類接管了地底世界，而因為過度汙染與新型態的病毒感染，原已所剩無幾的人類又減損了近30％的人口，此時的人類以基因改造獲得了長生，相對的也面對了自此失去生育能力的窘境，創造新生命成為人類世界復甦的關鍵。為了找尋失落的基因密碼──「繁衍」，人類望向了曾經開發的地底世界開啟了探索任務，同時因學生人數驟減而被舞蹈教室裁員的碰太，參加了地底任務的徵選成為了被派往地底的英雄，隻身前往充滿未知恐懼的地底世界，驚人的地底探險就此開始。

《垃圾頭》不僅榮獲2021年西班牙錫切斯影展正式入選影片，更一舉拿下2021年加拿大FanTasia奇幻電影節「最佳動畫長片大獎」，以及2021年日本報知電影獎「最佳新人獎」的肯定，備受全球矚目；電影中縝密的世界觀與細緻的畫面場景，讓因近期即將上映新片《夜路》而備受討論、並以前作《羊男的迷宮》與《水底情深》而揚名國際的奧斯卡金獎導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）給予極高好評：「精彩絕倫！綻放瘋狂的光芒，有不朽的意志和想像力。」