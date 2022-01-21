台大醫院今天公布最新第3劑最新接種數據，目前該院共協助32.8萬人施打第3劑，其中近8成民眾都選擇莫德納。究竟第3劑疫苗廠牌該如何選？台大感染科醫師謝思民指出，沒有最好的選擇，基本上「3莫德納」和「3BNT」都是好選擇，但需考量個人感染風險、前兩劑是否有不適症狀，沒有哪一種最好。

台大醫院今天舉辦「新冠疫苗施打超過30萬人次」記者會，自2021年3月22日開始施打全國第1劑，之後執行民眾疫苗施打，近來更因應國人第3劑龐大施打需求，該院在2天內快速重啟體育館施打作業，並持續提供第1、2劑接種，截至今天累計接種逾30萬人次。

從2021年12月13日啟動第3劑新冠疫苗施打，至1月19日已完成3萬2851人接種，其中77.6％民眾選擇莫德納、17.7％選BNT、4.7％打高端。台大醫院副院長高淑芬分析，原本接種2劑AZ的民眾中，有4分之3選擇莫德納，5分之1選擇BNT，僅4％選擇高端；至於原AZ混打莫德納者，有9成都選擇莫德納做第3劑；而原本接種2劑莫德納、2劑BNT、2劑高端的民眾，在第3劑選擇上都以同廠牌為主。

近來國內第3劑打氣旺，其中又以莫德納最搶手，但有些打2劑AZ的民眾擔心，第3劑打莫德納是否會出現較嚴重的不良反應？謝思民認為，根據國內外研究，第3劑混打並不會增加不良反應，而是以第3劑疫苗本身來看，如選擇mRNA疫苗，可能出現發燒、肌肉痠痛、倦怠、腋下淋巴腫脹等症狀。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，第3劑開打後，門診中有不少民眾自述打完疫苗後出現不適，但經過檢查大多和疫苗無關，可能是緊張焦慮造成；如發生在接種後1天內，比較可能和疫苗有關，必要時可服用普拿疼，但不建議使用布洛芬或類固醇等消炎止痛藥，以免反而壓制疫苗誘發的免疫反應。

謝思民認為第3劑選擇「沒有最好的」，而是根據個人情況而定，如果從事高感染風險工作，建議第3劑可打mRNA疫苗，獲得最佳的抗體效價；但如果之前打過mRNA疫苗不舒服，覺得不想再承受一次，或者是評估自己只需要基本保護力，則可選擇高端疫苗。

至於mRNA疫苗的選擇，謝思民表示，已打2劑BNT的人，第3劑再打BNT是很好的選擇；如果已打2劑莫德納疫苗，第3劑再打莫德納也不錯，目前研究文獻看來，BNT和莫德納不見得有明顯差異。