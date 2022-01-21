來自歐洲與俄羅斯的利空消息使全球監管壓力可能進一步升高的擔憂加劇，亞洲時間周五上午比特幣價格再度跌破4萬美元大關。

由於Omicron新冠變種病毒肆虐全球帶來不確定性，以及聯準會可能即將升息以抑制通膨，近來資金加速撤離風險資產，導致加密貨幣走勢低迷不振。

根據CoinDesk最新報價，全球市值最大的加密貨幣比特幣目前大跌逾8%，報38469.48美元。

市值排名第二的以太幣重挫逾9%，報2824.61美元。

其他數位貨幣亦表現疲弱，瑞波幣跌7%，狗狗幣跌8.6%。

歐洲證券及市場管理局（ESMA）副主席Erik Thedeen稍早前表示，歐盟應該盡速禁止使用「工作量證明」（proof of work）的挖礦活動，以免消耗過多能源，進而影響歐盟達成氣候應變計畫裡的目標。

俄羅斯央行周四提案，考量金融穩定和貨幣政策主權等因素，俄國將全面禁止加密貨幣和挖礦活動。俄羅斯是全球第三大比特幣開採國，占全球挖礦量近10%。中國去年宣布將大力整頓加密貨幣交易和挖礦時，也曾引爆一波數位幣的拋售潮。