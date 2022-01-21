貿聯-KY(3665)今天宣布完成德商LEONI AG(Xetra代碼LEO)旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，貿聯-KY董事長梁華哲表示，期待加入INBG專業團隊後，提供更頂尖的材料技術、更全面的線束產品給各類工業應用客戶、加速產品組合優化，今天貿聯-KY盤中股價逆勢走高。

貿聯-KY今天以企業價值約4.51億歐元完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，正式稱之為INBG並認列收益，成為貿聯-KY的事業體成員，INBG全球擁有15個生產基地和3000多名員工，2020年經會計師查核的銷售額為4.316億歐元，毛利為1.073億歐元，息稅前利潤為2915萬歐元，2021年自結銷售額超過5億歐元，成長強勁。

就各業務來看，INBG業務涵蓋6大先進領域，2020年銷售佔比分別為應用於皮膚的醫療矽膠線束及應用於電動車高壓線、電力能源傳輸等矽膠應用線材，矽膠應用線材佔比約19%；提供一級無塵室製造(半導體、光學、航太、面板製造領域等)所使用之線束、以及車廂間跳線系統、內視鏡開發解決方案的客製化線束設計，佔比約19%；供應大型數據中心400G高速銅纜的數據通訊解決方案，佔比約10%；供應醫療毫米級微型線束、特殊抗菌塑料線束、可重複消毒線束等第5類、6類、7類線，應用於呼吸器、醫療成像儀器(如C型臂 X光機)和牙科相關設備應用的醫療保健類佔比約19%；供應線束系統封裝包和功能包給工業機器人、視覺機器人和工具校準系統的機器人解決方案佔比約14%；供應通訊線束、運動控制組件給工業驅動裝置、自動化電機電源系統的工業自動化與驅動裝置約佔19%。

貿聯-KY表示，INBG在多重技術領域為產業領頭羊，且致力於材料研究以達到極端條件的最高要求：其中包含符合一級無塵室製造標準(如半導體產線)之線束；其次為數據中心高速線領導者並參與技術規範制定，以及醫療用微型抗菌矽膠線束領導者，此收購整合後可望擴大跨事業群交叉銷售機會：增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能，提升採購成本優勢：透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化；且具短鏈優勢，一站式產品設計、製造以及跨應用技術支援，透過全球布局的短鏈優勢，快速回應客戶需求，加速實現貿聯全球布局的長期策略，同時達成產品附加價值的提升，並切入高端應用客群。

梁華哲表示，憑藉著INBG堅實的產品陣容、高端層級的客戶基礎以及技術能力，我們期待加入INBG專業團隊後，提供更頂尖的材料技術、更全面的線束產品給各類工業應用客戶、加速產品組合優化。

貿聯-KY表示，此收購行動為貿聯全球化佈局、在地化生產的長期策略之一，工業應用事業群營運健全且獲利穩定，收購後將不會進行組織重整計畫。