國民黨立委蔣萬安傳出將在過年後宣布參選台北市長，藍營內部不少人建議採取「藍白合」策略，否則恐讓民進黨漁翁得利。對此議題，藍委李德維認為，任何有機會壯大在野陣營，加強制衡力道的可能性，都應該嘗試，但藍白合，此時此刻無疑是超高難度的政治工程；再從民進黨的角度換位思考，李德維稱，一定正在思考著要怎麼重演2000年總統大選的捉放策略，

李德維今（21日）在臉書發文表示，台北市與新竹市，如今是兩個指標的縣市，即便蔣萬安如今民調領先，但沒人說得準民進黨無所不用其極，將會施展什麼暗黑手段，同樣地，民眾黨的立委高虹安，如今角逐新竹市長呼聲頗高，也沒有樂觀本錢。

再從民進黨的角度換位思考，李德維稱，一定正在思考著要怎麼重演2000年總統大選的捉放策略，當年，宋張配氣勢高的時候，扁呂配就找議題攻擊連蕭配，讓連蕭配聲量上升，而當連蕭配聲量漲起來了，又回頭去打擊宋張配，目的就是讓兩個對手聲勢不要落差太大，最好平分非民進黨的選票，不要造成棄保效應。

李德維指出，既然知道民進黨的盤算，國民黨就不能不預做準備，如果能與民眾黨達成某種程度的合作協議，甚至只是不要惡言相向，互相攻訐的默契，就能讓民進黨少了見縫插針的機會。跟民進黨選舉，一定是割喉戰，任何些微的裂隙，都不能掉以輕心；任何涓滴的優勢，都不應該放棄爭取。