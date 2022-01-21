全球最性感男星查寧塔圖（Channing Tatum）主演新片《逍遙上路》21日釋出中文版預告，可以看見他秀出精壯上半身，與狗狗共浴畫面，查寧塔圖一邊幫狗狗洗澡邊說著：「雖然我比較想和妹子泡澡，但算了，你也挺可愛的！」性感十足地幫萌犬沐浴的畫面相當養眼。

預告中，飾演退役特種兵的查寧塔圖，經歷頹廢後渴望重整旗鼓回歸部隊，長官開出條件，只要帶著暴走軍犬「露露」參加已逝同袍的喪禮，完成任務，就能光榮歸隊，兇惡蠻橫的露露不但一開始就狠咬塔圖一口，旅程中更不斷製造麻煩，頻頻闖禍。然而，脫序演出的不只有露露，塔圖更藉機假扮成盲人，帶著擁有榮譽徽章的露露，聯手敲詐高檔飯店，享受旅途中最高級的待遇，不過失控的露露，很快就毀了這一切，讓這場詐騙原形畢露，尷尬的塔圖只能狼狽說出：「我的老天鵝，我居然看得見了！」令人捧腹大笑。

【逍遙上路】DOG 精采預告 ~ 2/18 只想在你身邊。（ CatchPlayMovies提供）

《逍遙上路》描述布里格（查寧塔圖 飾）曾是特種遊騎兵，退役後過著渾渾噩噩的生活。某天他得知了軍中好友過世的消息，並接受指示必須將好友的隊友，一隻比利時牧羊犬「露露」帶去和牠的主人告別。一人一狗在路上經歷了一趟充滿驚險的旅程，也在旅途中從彼此身上學習到愛，和一個重新開始的機會。電影2月18日與北美同步在台上映。