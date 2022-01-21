針對《金融時報》爆料，為緩和與中國大陸的緊張關係，華府已建議立陶宛更改設立在該國首都維爾紐斯的台灣代表處名稱。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，北京的經濟脅迫難以忍受，讓危機持續惡化只會為立陶宛的利益帶來惡劣影響；甚至對台灣也是如此。

《金融時報》指出，美外交官向立陶宛官員提出改名的建議，認為此舉無疑給北京藉口發動對立陶宛的脅迫行動，更有可能破壞維爾紐斯想與台灣擴大關係的初衷。

雖然美國白宮否認曾有此建議，國安會發言人也澄清任何「提出其他建議的人，都沒有反映出美國與立陶宛間的實際討論」；但葛來儀認為，危機的惡化會給立陶宛利益帶來負面效果，甚至對台灣利益也是如此。特別是，北京的經濟脅迫讓人難以承受。

她補充道，對台北而言，不管名稱如何，新代表處設立與對立陶宛關係的快速升溫無疑是重大勝利；但此一成果恐怕被持續不休的爭端所破壞。

不管此則報導的真偽如何；就官方檯面來看，美方持續支持立陶宛對台灣的立場，並引發北京的嚴重指責。例如，美國國務卿布林肯日前在與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤後的記者會上指出，「我們對中國政府霸凌立陶宛的企圖感到憂心」。貝爾伯克也表示，「作為歐洲人，我們團結在立陶宛這一邊」。

對此，大陸外交部發言人日前痛批，華府利用波羅的海國家，使其藉由台灣來達到美國嚇阻北京的目標。同樣的，大陸外長王毅也在例行記者會上表示，「美方為立陶宛一中一台的錯誤行為辯護，企圖建構一個縱容台獨勢力的小團體」。