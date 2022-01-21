湖人昨天以104：111遭溜馬擊敗，戰績22勝23敗滑落至西區第8，球隊狀態仍不太穩定，而這場比賽出現受到議論的一幕，湖人末節剩3分52秒時將韋斯布魯克(Russell Westbrook)換下場休息到比賽結束，美媒透露這是高層授權給總教練佛格(Frank Vogel)的，佛格個人也向外界解釋詳細原因。

New story: Frank Vogel’s decision to bench Russell Westbrook was sanctioned by Lakers management, sources told ESPN. With the team teetering around .500 at the midway point, the staff in essence was told “you got to do what you got to do” with Westbrook https://t.co/DSKiaBSHSe — Dave McMenamin (@mcten) January 20, 2022

韋斯布魯克此戰上場27分多鐘，拿下14分2籃板3助攻1抄截，投籃命中率只有29.4%(17中5)、外線66.7%，場上正負值是低迷的-18，基本上韋斯布魯克衝擊籃下都收不到效果，唯一的亮點是外線6中4，但仍無法有效幫助球隊，導致在末節提早被換下場。

對此佛格表示，他當下只想讓他認為能幫助球隊的人出賽，此話也引起討論，或許會有人懷疑，佛格是否不信任韋斯布魯克了，而後來根據《ESPN》名記者麥曼納米(Dave McMenamin)表示，佛格此決定得到了高層准許，高層跟他說：「你必須做你該做的。」

另外有消息人士稱，教練組其實一直有討論是否要在關鍵時刻換下韋斯布魯克，但之前因為怕對韋斯布魯克造成心理影響，所以都暫時沒有這麼做。而湖人隊友們也對此發表了感想，「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)就說他非常了解韋斯布魯克目前處境，認為自己前幾年也面對過。