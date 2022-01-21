湖人昨天以104：111遭溜馬擊敗，戰績22勝23敗滑落至西區第8，球隊狀態仍不太穩定，而這場比賽出現受到議論的一幕，湖人末節剩3分52秒時將韋斯布魯克(Russell Westbrook)換下場休息到比賽結束，美媒透露這是高層授權給總教練佛格(Frank Vogel)的，佛格個人也向外界解釋詳細原因。
韋斯布魯克此戰上場27分多鐘，拿下14分2籃板3助攻1抄截，投籃命中率只有29.4%(17中5)、外線66.7%，場上正負值是低迷的-18，基本上韋斯布魯克衝擊籃下都收不到效果，唯一的亮點是外線6中4，但仍無法有效幫助球隊，導致在末節提早被換下場。
對此佛格表示，他當下只想讓他認為能幫助球隊的人出賽，此話也引起討論，或許會有人懷疑，佛格是否不信任韋斯布魯克了，而後來根據《ESPN》名記者麥曼納米(Dave McMenamin)表示，佛格此決定得到了高層准許，高層跟他說：「你必須做你該做的。」
另外有消息人士稱，教練組其實一直有討論是否要在關鍵時刻換下韋斯布魯克，但之前因為怕對韋斯布魯克造成心理影響，所以都暫時沒有這麼做。而湖人隊友們也對此發表了感想，「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)就說他非常了解韋斯布魯克目前處境，認為自己前幾年也面對過。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。