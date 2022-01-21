「臺鹽線上購」平台攜手雲林縣糧莘庇護農場及台南東山家農場，推出線上小農直送專區，並嚴選糧莘的有機紅藜和家農場的窯燒龍眼商品限定販售，把小農用心栽培的成果回饋給消費者，希望扶植在地農業。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽2021年整合虛實通路，推出「臺鹽線上購」購物平台，秉持服務全年齡層客戶的精神，滾動式設計主題性商品優惠，並與全台臺鹽生技門市攜手服務客戶，搭配多元支付和到店取貨，成功拓展年輕上班族群。

吳容輝指出，臺鹽線上購今年開春後，找尋用心耕耘在地的小農，像身障庇護有機紅藜農場-「糧莘庇護農場」、東山青農返鄉堅持柴燒龍眼古法的「家農場」，都和臺鹽一樣，秉持台灣原生原料、在地製造、品質堅持的理念，透過臺鹽線上購，希望牽起台灣小農與消費者的橋樑，讓小農運用臺鹽線上資源，將用心堅持的好產品新鮮送到家。

此次臺鹽線上購嚴選上架的「糧莘庇護農場」是雲林縣第一家身障有機庇護農場，以訓練代替照顧的經營理念，讓身心障礙朋友實現有愛無礙的就業夢想，曾榮獲農委會銀髮友善食品獎，並獲選雲林10大伴手禮。

東山「家農場」則是青年返鄉在地創生的最佳範例，龍眼職人林紹俸、曾心怡夫婦有感傳統土窯柴燒龍眼烘焙的技法即將失傳，毅然回鄉傳承、延續祖父輩的技藝，特製柴燒龍眼乾、糖炒龍眼花茶、桂圓法式軟糖等，要把龍眼的馥郁和營養傳遞給大家。