視導空軍第七飛總統：新的一年，像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強。曾薏蘋攝

視導空軍第七飛總統：新的一年，像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強。曾薏蘋攝

視導空軍第七飛總統：新的一年，像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強。曾薏蘋攝

視導空軍第七飛總統：新的一年，像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強。曾薏蘋攝

蔡英文總統今春節勗勉「空軍第七飛行訓練聯隊暨與重要幹部及官兵代表會餐」；蔡總統致詞時表示，祝福大家在新的一年，都能夠持續精進，虎虎生風，就像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強，繼續守護國家的領空，捍衛國家。

蔡總統強調，再過不久就是農曆新年，除了要感謝全體中華民國國軍，堅守崗位，讓國人安心過年，她也要下達一個任務，這個任務，她每年都會說一次，也請大家務必遵守。過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人，能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，務必要好好陪伴家人。

總統今上午先赴陸軍台東地區指揮部，由戰備部隊以仿真實實戰場景，實施縮短距離實兵演練，展現「台東地區戰備部隊」具備「重要目標防護，反空（機）降、反滲透、反破壞及反擊作戰」的能力。

隨後總統再赴志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊；漢翔公司已在去年底交付空軍的2架量產型勇鷹高教機，首度對外界公開，F-5戰機逐步換裝具有先進求生功能的新型彈射椅，是否也一併亮相。

蔡總統與致詞空軍第七飛行訓練聯隊餐敘前致詞指出，她除了來看大家的戰訓本務，更重要的，要來感謝大家堅守崗位，守護國人的日常。

她說，剛才她也到陸軍台東地區指揮部和海軍富岡雷達站，看國軍的戰備操演以及對海情的掌控。雷達站吳站長很有自信地告訴她，有信心，有能力可以守護家園。「我相信，現場七聯隊的弟兄姊妹，也有同樣的自信和能力，捍衛領空，保家衛國」。

總統指出，空軍七聯隊，不僅擔負戰備任務，也進行飛行訓練。每位優秀的戰機飛行員，都必須來到這裡受訓，才能成為主力戰機飛官。因此，現場的各位教官，都是空防戰力的重要關鍵，特別是現在新增勇鷹號高教機，以及如火如荼的換裝訓練，大家都辛苦了。

總統表示，空軍出英雄，地勤一半功。地勤兄弟姊妹，不分晝夜，為戰機執行檢修、保養，則是守護飛行安全的關鍵。因為有各位的付出，我們的戰機飛行員，才能安心出動，捍衛領空。要代表國人，感謝各位教官，以及所有地勤官兵的付出。