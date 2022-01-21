這幾年因為全球疫情爆發，讓許多人擬定的計畫都被打亂，前主播蕭彤雯的女兒國中畢業旅行因此又遭取消，讓她不捨發文，未料卻被網友怒嗆：「女兒都比你成熟，加油好嗎？」讓她忍不住反擊：「不需要這樣子講話。」

蕭彤雯得知女兒國中畢業旅行因為疫情爆發，再度被迫取消，表示光想像就知道女兒應該難過到爆，畢竟國中畢旅是人生中珍貴的回憶，更不忘附上哭臉的表情符號，為女兒感到不捨，沒想到女兒似乎早有心理準備，反應竟然異常冷靜，讓她表示：「看來是媽媽想太多」，沒想到竟被網友留言回嗆：「女兒都比你成熟，加油好嗎？面對疫情，誰沒有犧牲，誰不是忍受這一切」。

對此，蕭彤雯親自留言反擊：「有誰說不忍受嗎？共體時艱是必須的，但不代表情感上的需求就不能說，安撫就不能有。這才是正常發展的軌跡，好過永遠指著別人酸別人罵。我們都在自己的位置上各自努力，不需要這樣子講話」，眼見她罕見動怒，可說是嚇壞一票粉絲。

蕭彤雯留言反擊網友。（蕭彤雯臉書）

蕭彤雯回憶起經歷過921和SARS的年代。（蕭彤雯臉書）

蕭彤雯回憶起當年許多人國中畢旅因為921或SARS取消，她表示雖想安慰經歷過那段時期的人，但想到當時已經在南投震央跟和平醫院跑新聞，坦言還蠻想哭的，對此勾起不少粉絲回憶：「當時畢業旅行只能去科博館，SARS那年基測延後一個月考」、「對SARS的印象就是害我當年少了好幾週暑假」。

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