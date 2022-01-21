財政部關務署及農委會防檢局7日再度自泰國郵包查驗到非洲豬瘟病毒核酸陽性的豬肉香腸，查獲地點為高雄郵件處理中心，截至21日為止，泰國肉製品已被4次檢出，顯示非洲豬瘟病毒藉郵包途徑傳播之風險相當高。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲21日前往高雄郵件處理中心視察非洲豬瘟邊境管控措施，並期勉第一線查驗同仁持續強化邊境查檢，為全民把關。

繼2021年12月15日首度於泰國寄來郵包中的豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，陸續在2021年12月27日、2022年1月3日及7日驗出陽性案例，本次案例經基因比對與2019年非洲豬瘟武漢株及HBNH株相似度達100％。面對即將來臨的春節，陳吉仲特別提醒各邊境管制單位提高警覺，務必針對國際郵包做好X光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟於境外。

為防杜非洲豬瘟，除泰國以外，防檢局2022年1月11日起新增義大利及北馬其頓共和國為高風險國家名單，目前名單計列有中國大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、汶萊、蒙古、東帝汶、印度、波蘭、德國、不丹、多明尼加、海地、立陶宛、義大利及北馬其頓共和國等27國（地區）。

農曆春節將到，陳吉仲再次呼籲，輸入郵包量大增，不要上網購買境外違規動物檢疫物寄送回國，返鄉探親也不要攜帶動物檢疫物。民眾如收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，應即送交農委會防檢局及其轄區分局或地方動物防疫機關銷毀，未送交者將依動物傳染病防治條例第45條規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。