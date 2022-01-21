快到農曆年，台灣的天氣也開始有「年味」，一波波冷空氣到來，看來今年終於不是個暖冬，低溫全台有感，民眾紛紛挖出大衣、羽絨外套上陣，但女神主播黃倩萍一張工作照，卻辣到讓同事許貴雅吃味，怨嘆：「妳知道現在是冬天嗎？」。

黃倩萍結束與工程師前夫的16年婚姻後，回歸主播工作，她不時在臉書分享工作花絮與生活點滴，不但敬業程度讓人敬佩，今年53歲的她，多年來外型一直保養得很好，臉蛋美麗、身材婀娜，一雙修長美腿尤其吸睛，是主播界的美魔女代表人物。

昨天(1/20)黃倩萍在臉書發文，分享水逆災情，「機上盒壞了…瓦斯爐潑到水無法點火…WiFi也卡…」，隨文附上當天的穿搭照，黃倩萍站在攝影棚的綠幕前，不畏寒冷穿了一套黑色無袖迷你裙套裝，搭配同色系高跟鞋，纖細手臂、大長腿見客，身材超好。

黃倩萍這張圖文不符的黑色「戰袍照」，不僅讓網友眼睛大吃冰淇淋，狂讚「倩萍好美啊，我對你一見鐘情」、「流口水惹，已下載當桌曆素材」、「應該是被妳美貌驚呆了吧～」，也吸引讓同為美女主播的同行們羨慕又忌妒，與黃倩萍同公司的許貴雅就留言：「姊，妳知道現在是冬天嗎？太辣了」，張齡予也來留言激喊：「好辣喔」，本尊也現身大笑一一回覆。