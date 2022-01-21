阿根廷南極洲研究基地埃斯佩蘭薩首度爆發COVID-19疫情，有24名科學家及軍方人員確診，其中未曾接種疫苗的9人，搭乘直升機撤回首都布宜諾斯艾利斯。

阿根廷「國家南極洲局」（National Directorate of the Antarctic）科學家奧杜薩（Patricia Ortuzar）告訴法新社，駐守埃斯佩蘭薩（La Esperanza）基地的43名科學家團隊及軍方人員中，有24人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

為預防起見，這染疫的24人當中9人，已搭乘直升機撤離當地，前往首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。他們都沒有症狀。

自阿根廷2021年施打疫苗作業開始之前，他們就一直待在南極洲，預計將飛到首都接種疫苗。由於擔憂必須在南極洲極地氣候環境下處理可能的副作用，他們早先決定等回到國內再施打疫苗。

其餘15名檢測呈陽性反應者也都沒症狀，他們跟著其他隊員留在基地。所有人都打了疫苗。

先前南極洲通報的首例確診，是2020年12月在一處智利基地驗出。

奧杜薩表示，埃斯佩蘭薩基地疫情在「控制之中」。他又說，其他所有的阿根廷基地也維持零確診。

埃斯佩蘭薩基地於1952年建立，位於南極洲西北部，是阿根廷的13個極地基地之一，其中6處屬於永久基地。在冬季，有科學家、軍方工作人員和助理大約200人駐守永久基地；在夏季人數則大致加倍。

奧杜薩表示，埃斯佩蘭薩是在本月12日開始爆發疫情的，當時基地一名人員可能被新到人員感染。

為了預防南極洲各駐地爆發疫情，阿根廷當局已自去年12月起，在一艘破冰船上隔離與檢測約300名科學家與軍方人員，目前這艘船正載著他們返回南極洲。

阿根廷和其他許多國家一樣，正努力對抗第3波疫情，阿根廷每天通報新增確診逾10萬例。

人口4500萬的阿根廷自2020年3月以來，通報確診逾740萬人、11萬8000人不治。