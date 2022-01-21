現年78歲的資深演員王滿嬌，出道50多年、累積千部作品，有「國民阿嬤」之稱。不過，其實她多年來相當辛苦，由於丈夫英年早逝，為了撫養兩個子女，王滿嬌努力工作賺錢，開展副業卻被騙了一千多萬，谷底翻身後如今總算能夠好好過自己的人生，並發展出了新的興趣，成為攝影師。

王滿嬌18歲就參加選美小姐比賽，隔年演出電影《兩相好》開啟她的演員之路，不過她在演藝事業起步不久，才23歲就嫁給導演余漢祥，兩人婚後育有一對兒女，她也從電影轉戰電視圈，一邊扮演好妻子、母親的角色。沒想到老天卻跟她開了個大玩笑，老公余漢祥在1988年因病逝世，此時王滿嬌45歲卻一夕之間失去依靠。

王滿嬌丈夫早逝，她獨力撫養兩名子女，卻遭投資合夥人騙走千萬。（圖／中時資料照）

為了養家餬口王滿嬌更努力拍戲賺錢，同時還想開展副業，但卻被合夥人騙走一千多萬積蓄，人到中年卻慘到只剩2700元，她只能更加努力在演藝本業上。好不容易才把一對兒女拉拔長大，王滿嬌才終於迎來幸福人生，有天她看到網路上的聖誕樹照片，為了拍出同樣的效果而去上了攝影課程，沒想到一學就愛上攝影，為此還被女兒虧：「沒看過這麼老的人在上課。」

王滿嬌對攝影的喜愛超乎常人想像，她為了攝影，扛著8公斤的攝影器材跑遍全球，上山下海只為了心目中的畫面，有次在台南水晶教堂拍攝時，為了捕捉夕陽的瞬間，不小心滑倒摔到鼻樑、眼睛都因此受傷，嘴唇還縫了8針留下疤痕，不過樂觀的她表示「現在還有年輕人特地做手術製造唇珠，我因禍得福。」

王滿嬌熱愛攝影，更曾開設攝影展。（圖／翻攝自王滿嬌臉書）

王滿嬌雖然因為攝影，彷彿比年輕人還有活力，但已步入老年年紀，早晚得面對生死議題，因此她早已對身後事做好打算，「若我不省人事，活著做什麼呢？我有跟小孩說不插管、不急救，器官能用就捐掉，他們也同意。」她希望未來是海葬，別大費周章辦喪禮。