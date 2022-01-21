黃格格與郭姓男友平常就在套房內外聚集喝酒聊天。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

套房內沙發疑似就是起火點。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

大火將套房燒得一乾二淨。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

檢方模擬案發現場，懷疑沙發左側就是起火點。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火案發現場。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄史上最大惡火、鹽埕區城中城大樓祝融案，凶手就是窩在一樓喝酒的遊民黃格格！當天凌晨她與郭姓男友吵架，疑似負氣、故意將未熄滅的香灰直接倒在小套房沙發上，五分鐘後導致空間閃燃，一樓陷入火海，害樓上46名住戶逃生不及慘死，事後更狡辯無悔意，高雄地檢署21日以「殺人罪」將她起訴，建請法院處以極刑。

檢方查出，郭因經濟不佳，2020年8月起借居在城中城一樓茶具行旁的小套房內，過著沒水沒電的生活。黃與郭大概在2021年8月結識，兩人時常呼朋引伴在城中城一樓喝酒聊天。

「歸剛欸！金價系歸剛！」樓上逃生的住戶就指控，黃與郭兩人都愛喝酒，每天都找人在套房外喝到爛醉。黃更是頭痛人物，時常惹事生非，喝醉不爽就砸車砸玻璃，住戶和鄰居早就看不下但都避之唯恐不及。

2021年10月13日晚間10點多，黃與郭找來兩名男性友人在套房和飲酒聊天，黃又習慣性的點檀香驅蚊。酒過三巡，黃疑似又質疑郭與前女友糾纏不清，當場大吵，其餘男性友人見狀快閃。當晚11點多，郭懶得跟黃爭辯藉故離開，離開前還特地囑咐黃「喝酒不要騎車，坐計程車回家」。黃獨自一人留在套房飲酒，還向一名路過男性友人大吐苦水。

隔日凌晨一點多，黃不斷用Line傳語音訊息嗆郭，見郭已讀不回，以為郭又跑去找前女友，情緒失控下，想起郭曾嗆她「房子不是我的，有種妳就把這裡燒了！」，黃疑似故意把未熄滅的香灰直接倒在皮沙發上，就負氣回家。不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，一名計程車司機下班回家經過發現異狀，從套房的玻璃窗看見裡面的沙發上不斷冒出火煙，突然「蹦」一聲、套房玻璃窗炸開，火勢一發不可收拾，司機根本來不及找滅火器，只能大喊「火燒了！快跑！」

消防局為了撲滅城中城大火，當天凌晨總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止低樓層烈焰沖天，當時整棟大樓四處傳出居民的哀嚎求救聲，相當驚悚，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大火延燒一個半小時，釀46死、41傷慘劇。

檢方表示，黃相當狡猾，偵訊她13次都沒有結果，供詞反覆，還一度謊稱用水滅火後才離開，又騙說證物全都丟到愛河裡，害海巡署第五岸巡隊派員多次下水打撈未果。黃更拒絕測謊，完全不配合辦案。

「喪命的住戶根本不是被燒死，全都是被濃煙嗆死」檢方強調，大火只在低樓層延燒，但煙囪效應導致濃煙不斷上竄，害7至11樓的住戶陷入伸手不見五指的暗黑煉獄中，逃生不及，全被活活嗆死。

根據調查結果，及相關證人、證物，高雄地檢署認定黃蓄意在套房內引燃火源，導致大火，害死46名住戶，以刑法放火燒燬現有人所在建築物、殺人罪提起公訴。同時請法院考量黃槿因感情猜忌、心生怨恨，竟在酒後情緒失控，故意點火滋事要讓男友難堪，竟引發大火害命，加上犯後毫無悔意，態度惡劣，建請法院處以極刑並褫奪公權終身，以昭炯戒。

案發後，郭一度因「套房管理不當」遭檢方列被告，但因事發前他確實先離開現場，無法預見危險發生，檢方認定他無管理義務的過失，獲不起訴處分。

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