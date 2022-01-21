港府擴大「疫苗氣泡」，公務員下月16日起均須接種至少一劑疫苗，方准進入政府大樓及工作處所。公務員事務局長聶德權今於電台節目表示，有約2000名公務員尚未接種疫苗，若屆時仍未接種，將不能進入政府處所，並會被視為曠職，如缺勤情況持續，將按紀律程序處理，最嚴重可被革職。

聶德權指出，公務員「疫苗氣泡」的安排是保障員工及市民的安全，以維持提供公共服務，當局在去年12月中已公布相關政策，相信有足夠時間讓員工接種疫苗。他指，目前有98％公務員已經接種至少一劑疫苗，約1％有醫療原因未能接種，餘下有約2000人仍未打針，若屆時仍未接種，將不能進入政府處所，如缺勤情況持續，會按紀律程序處理，最嚴重可被革職。他又指明白孕婦對接種情況有疑慮，屆時會按情況處理。

至於公務員在家工作安排，聶德權稱，政府已經按部門情況安排在家庭工作，但沒有硬性指引，強調大部分員工已經接種疫苗，保護程度較以往高，亦會盡量以視訊會議代替實體會議，減少群眾聚集，呼籲私人企業按情況實施在家工作。