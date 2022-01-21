國際大導演李安去年獲頒兩年一度的總統文化獎的文化耕耘獎，主辦單位文化總會以得獎者為主角，特別拍攝及剪輯成紀錄片，這也是李安首度同意拍攝以他個人為主題的紀錄片。此紀錄片由台視團隊專訪及製作，透過訪談導演及合作過的夥伴，穿插歷史照片、電影畫面呈現，一齊帶大家進入李安的電影人生。

回憶近50年的創作生涯裡，李安談及首部西方作品《理性與感性》，直言「那時候滿可怕的」，也讚嘆英國人的水準、口才、賣相都是很嚇人的，因為中西方的文化衝突，讓李安笑說：「拍完以後覺得聰明了三級。」他更表示這對往後的自己幫助很大。

而史上最賣座的華語電影《臥虎藏龍》奪下奧斯卡最佳外語片，讓李安聞名世界，對此，他欣慰地表示：「用有活力的武俠片創作形式，把東方文化介紹西方，是一直以來的夢想。」台北市電影委員會總監饒紫娟也盛讚：「李安的電影讓他們看到了質感」。

李安為回饋家鄉，將全球頂尖的工作人員帶回台灣拍攝《少年Pi的奇幻漂流》外，也捐出輔導金鼓勵下一代創作的年輕人，更接任金馬獎執委會主席。在紀錄片當中，金馬執委會的執行長聞天祥也說：「李安導演是一個非常溫暖又細膩的電影人，會盡可能的去看所有的入圍影片。」

金馬影后楊貴媚則開玩笑說：「導演就像一個農夫，開墾嘗試新品種。」肯定李安導演對台灣電影的貢獻極大，李安感謝台灣給的養分。此紀錄片將於明（22日）下午5點於台視主頻播出。