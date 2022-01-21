台灣本土疫情升溫，讓不少民眾搶著打疫苗，但有一位上班族想請疫苗假，卻被公司老闆阻擋，要求他趁休假日去打，而且表面雖然準假不扣全勤獎金，但私下卻要扣他的年終獎金，讓他超級傻眼，也不知道該怎麼辦才好？貼文引起網友討論，不少網友感嘆地說，雖然看了很不爽，但公司本就沒義務要發年終，所以老闆要扣也不能說什麼，如果不願意離職的話，唯一解方就只能忍耐。

一名男網友昨在PTT上發文表示，他的朋友前陣子要打疫苗，想跟公司請疫苗假，但朋友的老闆竟不給假，要求朋友利用休假日去打疫苗，然後可能怕被檢舉，所以表面上準假不扣全勤，但私底下卻說要扣年終獎金，甚至還威脅朋友說「要是你明天敢請疫苗假不來，我就知道你是什麼樣的員工了！」

男網友指出，朋友因為這件事情困擾許久，想求助網友該如何解決，因為整件事情朋友都是當面與老闆談，所以沒有Line的聊天記錄可以佐證，而且扣年終而非扣全勤，也無法用薪資條去檢舉，不知道有沒有辦法制裁這種惡老闆？

貼文引起網友討論，多數人看完直嘆氣說，不願意離職的話，就只能吞下去，因為年終獎金不是必須給予的，取決於老闆要給多少。「扣年終不違法」、「無解，只能自己吞下去」、「說真的，這樣沒違法，只能自己選擇換工作」、「年終本就是看老闆要給多少」、「無解，因為年終不是必須給」、「這不違法，唯一解決方法就是換工作」、「不離職，就只能吞下去」。

老闆不讓員工請疫苗假的狀況，也讓不少網友不滿直呼，真的不懂這些老闆在想啥，畢竟請疫苗假原本就不支薪，對公司來說，沒有損失吧！為什麼要阻擋呢？「勞工一直都是最軟的一塊」、「不然怎叫鬼島，垃圾資方當道」、「政府政策做半套」。