桃園市大園區遠雄自貿園區內某家公司，昨意外得知有名移工到曾至中壢西堤吃飯，連夜通報衛福部，目前已將園區封閉，擴大採檢近1000多人，據了解恐有多人確診。

某公司董事長回應，昨天得知有移工到中壢西堤吃飯，該名移工在公司B棟工作，慎重起見，已請衛福部到園區內替1000多人採檢，目前全面採檢中，預計要採檢至晚間。另外，機場前進指揮所指揮官王必勝今也赴現場瞭解。

據悉，外傳恐有不只2人確診，不過詳情仍待指揮中心、市府統一說明。