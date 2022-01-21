北市天橋地面水泥斑駁脫落，挨轟豆腐渣工程。（楊亞璇攝）

北市天橋地面水泥斑駁脫落，挨轟豆腐渣工程。（楊亞璇攝）

北市天橋地面水泥斑駁脫落，挨轟豆腐渣工程。（楊亞璇攝）

北市天橋殘破不堪！台北市議員簡舒培21日披露，聯接三興國小至臨江夜市的「三興人行天橋」橋面水泥地板竟斑駁脫落、橋面接縫龜裂，有民眾質疑偷工減料，離譜的是，北市新工處耗資564進行天橋油漆美化工程，去年7月才驗收，短短半年，施工品質竟如「豆腐渣工程」。對此，北市新工處回應，預估在27日前完成修繕。

簡舒培21日進行會勘，只見地面坑坑洞洞、放滿交通錐。簡舒培炮轟，三興天橋從2015年到現在花了878萬修繕，歷過4次整修，是全北市在近年來花最多錢修繕的天橋，卻換來豆腐渣工程，哪座天橋不是露天的？難道在露天的橋梁，每次的修繕都只能維持半年就壞掉？那工程就不要做了！根本是幫廠商找搪塞之詞，一天到晚封起來、沒辦法走，修完又零零落落，到底在幹嘛。

簡舒培說，原本民眾檢舉橋面龜裂部分雖然已經補修，也放上三角錐，但與原色相去甚遠，如破衣補丁；另外橋面接縫依然龜裂不堪，橋面水泥塗層也還是一剝就裂，橋面有11處、樓梯有1處龜裂，完全看不出來是半年前完工的天橋。

簡舒培指出，北市前年 7月耗資564萬元進行陸天油漆美化工程，在前年度15處天橋整修裡面耗資最多，於去年3月完工，同年 7 月進行驗收，其中，光是橋面油漆彩繪和 混凝土面彩繪工程材料費用，就耗去155萬9742 元。

簡舒培質疑，新工處有針對走道地坪龜裂以及階梯立面不平整進行驗收，驗收結果也寫上「已改善」，但民眾檢舉和現場勘驗結果，卻與驗收單上所載資料相去甚遠。

簡舒培炮轟，台北市長柯文哲多次自誇市府工程品質，「雖然慢但品質有保證」，如今已經是任期最後一年，卻還留下這樣的豆腐渣工程，「難道就是他口中的新政治嗎？」

簡舒培指出，三興天橋大多為三興國小學童使用，但橋面品質如此，學童行走時恐造成危險，擔心翹起來的地方會使同學跌倒，置交通錐根本像是讓民眾及學童走迷宮，且短短完工半年，尚在2年保固期內，天橋就漏洞百出，到底有無確實驗收、確實巡檢？要求新工處2周內提出檢討報告。

新工處南區工務所主任王明輝回應，可能有水氣滲入，導致路面剝離，也跟民眾抱歉，讓民眾行走天橋時會不太方便，已經要求廠商盡快在一周內修復完成，整座橋破損5處，尺寸面積約半輛機車，且有零散部分，都會進行修復，初判可能原因為水氣滲入，若沒有下雨，預估在27日前完成修繕。