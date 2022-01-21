台中市太平區公所21日上午，由區長許貴芳帶領替代役們，與華山基金會太平愛心天使站及慈明高中師生，由師生共同製作的麵包、賀歲春聯及年畫等搭配華山基金年菜，致送每位獨居長者，祝福虎年吉祥如意，並感受社會的溫暖。

區長許貴芳協同建興里長胡長志進到長輩家慰問，配合內政部役政署「擴大替代役男從事公益服務實施計畫」，辦理今年度太平區替代役役男寒冬添愛送年菜活動，擴大替代役役男居家關懷活動，公所運用替代役人力資源。

許貴芳說，預計服務轄內14名（中）低收入戶或獨居長者，年菜由華山基金華太平愛心天使站提供，內容皆是應景食材及春聯、環保提袋，公所也提供平安箱，讓長者能感受社會的溫暖愛心，另慈明高中共襄盛舉。

區長許貴芳表示，公所將年菜送到長輩的手中，溫暖長輩的心，對長者來說，收到過年的賀禮是無比的開心。且替代役男在送年菜的同時也幫長輩家中貼上春聯，增添新年的氣息。長輩收到豐富年菜除了備感溫暖，年菜也代表社會溫馨，共享年節氣氛。