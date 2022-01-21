24歲葉璦菱之子、金曲獎第30屆最佳新人ØZI最近接二連三陷入桃色風波，他先遭謝和弦前妻Keanna承認有過關係，並喊話要對方出來處理，又鬧出與舊愛性愛片外流事件，今(21日)凌晨，ØZI首度打破沉默，不像先前形象崩壞的歌手發聲明回應，而是選擇用他擅長的歌曲挑明心聲，開頭更自認：「我就是壞，有一點花」，讓Keanna心花怒放說：「詞真壞~我喜歡」。

Keanna先前不小心在網上曬出長文，疑似暗示她與ØZI有過關係，她一度聲稱文章是獻給孩子，但後來又認了與ØZI有過一段關係，並強調自己並非暈船的砲友，希望被封口的ØZI出來面對，而ØZI日前上警局為性愛片外流一事報警後，也在IG曬出影片吐露真實心情。

Keanna開心回應網友，證實被ØZI安撫成功。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

ØZI開頭就說：「久等了。我想用我最熟悉的方式來表達感覺」，並承認自己是花心壞男人，常常在寂寞的夜晚需要人陪，並自稱可能就是因為這樣找不到真愛，像是惡性循環，始終找不到真命天女好好談一場戀愛，自黑到底的歌詞也讓Keanna原本緊咬不放的態度大轉，鬆口會再放出完整聲明，也希望外界不要再打擾她的朋友跟想保護的人。

Keanna稍早在IG限時動態再度回應，她分享一名粉絲留言：「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽。」Keanna看到後心情大好，回應：「不客氣，詞真壞，我喜歡！」並加上愛心符號，可見對ØZI已沒有任何怨懟，引來網友在ØZI的發文回：「祥祥宏宏學著點」、「沒結婚前約不約完全看個人，都什麼時代了。音樂專業就好，work hard play hard」、「我看過最優秀的危機處理，只能說優雅」、「出這首反擊難怪會暈船，太猛」、「最有誠意的回覆」，好友王陽明也替他打氣：「Just keep doin U」。