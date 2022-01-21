屏東內埔鄉東寧國小傳出打扮時髦的「校長夫人」在學童面前攻擊莊姓女老師，將對方抓成麻花臉。（謝佳潾攝）

屏東內埔鄉東寧國小傳出打扮時髦的「校長夫人」在學童面前攻擊莊姓女老師，身穿短裙配馬靴又拎豹紋大包的她自覺穿搭遭議論，而動手將對方抓成麻花臉，女老師因此嚇到求助精神科醫師；對此，校長黎毓輝證實「是我太太的錯」。

據了解，「校長夫人」已從教職退休，目前在丈夫任職校長的東寧國小當志工，但她喜愛短裙配長筒馬靴又拎豹紋包的穿著打扮，在純樸的鄉下校園內不僅格外顯眼，也意外引起紛爭，11日下午，她因不滿莊老師議論她的穿著「怪」，不顧對方還在上課時間，逕自將莊拉到教室外追問，還當學生面前攻擊弄傷莊的臉。

對此，黎毓輝證實有此事，並稱「是我太太的錯」，他說，案發當時他不在現場，但有接到通報指出太太傷了人，當下立即依規定校安通報，而經了解後，太太當時心急想要莊老師給個答案，但因莊不理會而發生拉扯，過程中太太的手不小心擦過莊的臉，導致莊的臉有道刮痕。

黎毓輝說，太太覺得莊老師長久以來一直對她的穿搭品頭論足，還說覺得「怪」，這讓她很不好受，還因此出現睡眠問題，沒想到最後還情緒失控誤事。但事後莊老師否認有對「校長夫人」的穿搭表示意見，無法理解對方為何對她動粗。

對於莊的說法，黎毓輝仍以「是我太太的錯」回應，他說，事發後他與太太很有誠意地向莊老師鞠躬道歉，並致贈巧克力禮盒及慰問紅包，當下對方有接受，但之後又原封不動退還，經詢問後，莊老師想要先調解、若不成會循司法程序，對此，他都表示尊重。

但有爆料者指出，事發後已有人向學校投訴，校方也稱有在處理，但卻遲遲不見督學到校了解狀況。對此，屏縣府教育處表示，教育處獲報了解後，因當時雙方都說沒事了，所以就沒再派督學到校了解，不料15日又傳出莊老師有意見，目前已要求「校長夫人」別到校當志工，並安排莊老師及其學生進到心理諮商輔導等程序。